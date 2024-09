Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



06.09.2024 / 12:05 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG



Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.09.2024

Kursziel: 46,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



HIT-Feedback: Management von Rückkehr zu zweistelligem Top Line-Wachstum in 2025 überzeugt



Die Vorstände der Nynomic AG haben die Hamburger Investorentage genutzt, um der Finanzöffentlichkeit aktuelle Entwicklungen im Konzern und Wachstumsperspektiven zu verdeutlichen. In ihrer Präsentation zeigte das Management sich überzeugt, im nächsten Jahr wieder auf den dynamischen Wachstumskurs zurückzukehren, der in jüngster Vergangenheit verfolgt wurde.

Operatives Momentum in 2024 schwächer als anfangs erwartet: Der Vorstand räumte ein, dass man für das laufende Jahr bereits wieder mit deutlichen Erholungstendenzen gerechnet hatte, die sich nach H1 noch nicht einstellten. Ausschlaggebend waren Kundenaussagen, die ihrerseits jedoch auch gegenüber Nynomic ihre Bestellaktivität im Jahresverlauf korrigieren mussten. Der Konzern konkretisierte davon ausgehend mit dem H1-Bericht seine Umsatzprognose für das laufende Jahr.



Cashflow ggü. Vorjahr deutlich verbessert: In Q2 steigerte der Konzern trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs seine Profitabilität (siehe Comment 19. August). Auf H1-Ebene konnte damit das Vorjahresniveau bestätigt werden, was vor allem auf die deutlich verbesserte Materialaufwandsquote zurückzuführen sein dürfte. Diese sank um 6,5 PP yoy auf 33,2% nach 6M. Hiervon dürfte auch der Cashflow profitiert haben. Weiterhin beflügelte der geringere Vorratsaufbau den operativen Kapitalzufluss. Dieser fiel nach H1 mit 0,5 Mio. EUR leicht positiv aus und stellt eine signifikante Verbesserung ggü. dem Vorjahr dar (-8,7 Mio. EUR). Der FCF fiel aufgrund von gesteigerten CAPEX (2,9 Mio. EUR; Vj.: 1,6 Mio. EUR) noch negativ aus (-2,4 Mio. EUR; Vj.: -10,4 Mio. EUR).



Produktpipeline vielversprechend: Für 2025 zeichnet sich laut Vorstand nach den zwei Jahren mit niedrigerem Wachstum wieder ein deutlicher Wachstumsschub ab. So avisierte das Management, den Wachstumspfad mit zweistelligen Top Line-Wachstumsraten in den nächsten Jahren wieder aufnehmen zu können. Die Erfolgsaussichten seien in allen Segmenten vielversprechend. Im Segment Green Tech unterzeichnete das Unternehmen jüngst eine Vereinbarung über die Weiterentwicklung des Analysetools für Erntelandmaschinen mit einem relevanten Kunden in diesem Bereich. Auch die Metrologiesysteme der Tochtergesellschaft LayTec, die hochprofitabel sind und seit mehreren Jahren im Segment Clean Tech für hohe Umsätze sorgen, sind weiterhin in den Kernregionen der Halbleiterindustrie gefragt. Jüngst installierten Mitarbeitende hier Maschinen im wichtigen taiwanesischen Markt. Schlussendlich ist der Vorstand auch für das Segment Life Science von den langfristigen Wachstumsaussichten unverändert überzeugt, wenngleich in diesem Jahr aufgrund der hohen Bestellaktivität der letzten Corona-Jahre die Top Line auch in 2024 schrumpfen dürfte. Die mit dem Maschinenbauer FETTE Compacting entwickelte und in 2023 gelaunchte Tablettenpresse beweist sich hingegen immer mehr als hochattraktive Ergänzung im Produktportfolio. Der Kooperationspartner verfügt über eine hohe Vertriebsstärke im relevanten Pharmaumfeld. Auch deswegen erwartet das Management mit den Produktumsätzen im nächsten Jahr die Mio. EUR-Grenze durchstoßen zu können.

Fazit: Während andere Unternehmen teils deutliche Umsatzrückgänge in 2024 verzeichnen werden, zeigt sich Nynomics Geschäftsentwicklung robust. Mit dem selbstbewussten Auftritt des Managements auf den Hamburger Investorentagen sehen wir unsere Annahme eines Wachstumsjahres 2025 bestärkt. Mit einer Bewertung von 6,7x EV/EBIT ist dies sowie das weitere anorganische Wachstumspotenzial u.E. nicht angemessen im Kurs reflektiert. Wir bestätigen unser Rating inkl. Kursziel von 46,00 EUR.



