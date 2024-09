Die CHAPTERS Group AG hat ihren Anteil an Ookam Software, ihrer größten Investitionsplattform, von 80 % auf 100 % erhöht und damit ihre Kontrolle und finanzielle Flexibilität verbessert. Ookam wurde 2019 gegründet und hat 23 Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik und der Slowakei erworben. Darüber hinaus hat CHAPTERS kürzlich eine überzeichnete Kapitalerhöhung abgeschlossen und dabei 84,9 Mio. EUR aufgenommen, wobei wichtige Investoren, darunter das Family Office des Spotify-Gründers Daniel Ek, ihre Anteile deutlich erhöht haben, was ihr starkes Engagement und Vertrauen in CHAPTERS unterstreicht. Nach Modellanpassungen erhöhen die Analysten von mwb research ihr Kursziel auf EUR 28,00 und stufen die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG





