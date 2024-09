Die Aktie des Silberproduzenten First Majestic Silver war gestern zu Handelsbeginn ausgesetzt. Lange Zeit wurde kein Kurs gestellt. Der Grund: Das Unternehmen hatte bereits vor Handelsstart eine Übernahme angekündigt. First Majestic Silver will den Silberproduzenten Gatos Silver übernehmen.Die Übernahme soll komplett in Aktien abgewickelt werden. First Majestic bietet 2,55 eigene Aktie für jede Gatos-Aktie. Zum Schlusskurs von Mittwoch wäre jede Gatos-Aktie mit 13,49 US-Dollar bewertet worden. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...