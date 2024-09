Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnete am Dienstag einen Kursrückgang an der Börse. Im XETRA-Handel fiel die Aktie um 0,6 Prozent auf 38,80 Euro. Das Tagestief lag bei 38,45 Euro, während der Handelstag bei 38,99 Euro begann. Mit einem aktuellen Kurs von 38,80 Euro liegt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 47,03 Euro, das am 14. Dezember 2023 erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf 677.695 Aktien.

Ausblick und Analystenbewertungen

Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 1,86 Euro pro Aktie prognostiziert, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 41,49 Euro an. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bewertet Bernstein Research die DHL Group-Aktie weiterhin mit "Outperform". Zudem wurde bekannt, dass die DHL Group im Zuge einer Indexanpassung aus dem Stoxx 50 ausscheiden wird, was zusätzlichen Druck auf den Aktienkurs ausüben könnte.

