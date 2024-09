Die Cadence Design Systems Inc, ein führender Anbieter von Systemdesign-Tools und Software für die Halbleiterindustrie, verzeichnet trotz jüngster Insiderverkäufe ein beachtliches Wachstum. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien konnte in den letzten drei Jahren ein jährliches EPS-Wachstum von 16% vorweisen. Zudem stieg der Umsatz im letzten Jahr um 9,5% auf 4,2 Milliarden US-Dollar, was die solide Marktposition des Unternehmens unterstreicht. Die Aktie wird derzeit als fair bewertet angesehen, mit einem Kurs-GF-Wert-Verhältnis von 1,03.

Insidertransaktionen im Fokus

Trotz des positiven Geschäftsverlaufs haben Insider in jüngster Zeit vermehrt Aktien verkauft. Ein hochrangiger Führungskraft veräußerte kürzlich 650 Aktien, was Teil eines größeren Trends von Insiderverkäufen sein könnte. Dennoch bleibt das Unternehmen aufgrund seiner starken Marktposition und des kontinuierlichen Wachstums für viele Investoren attraktiv. Die Marktkapitalisierung von etwa 68,72 Milliarden US-Dollar unterstreicht die Bedeutung von Cadence Design Systems in der Technologiebranche.

