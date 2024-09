Aktien Wochenrückblick - den Märkten ging am Ende der Atem aus. Nach einem Allzeithoch am Dienstag Morgen ging es kräftig runter. Die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die eigentlich zu Wochen-Ende positive Zinssenkungshoffnungen bestätigen sollten, reichten nicht für eine Kehrtwende im Abwärtstrend. Oder mit anderen Worten: Am Montag könnte es spannend werden - weiter auf Konsolidierung geschaltet oder doch wieder Richtung neuer Allzeithochs. Aber bis dahin gab es, wie gewohnt, anderes zum Nachdenken, wie letzten Samstag den Wochenrückblick Aktien KW 35 Powell liefert DAX-Rekorde. Weiter so? News. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...