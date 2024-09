Alibaba-Anleger wurden in den vergangenen Tagen den Bären zum Fraß vorgeworfen. Denn im Wochenvergleich beträgt das Minus 2,59 Prozent. An drei der vier Sitzungen ging es für die Aktie nach unten. Dabei hat Alibaba am Freitag den Vogel abgeschossen mit einem Minus von 1,52 Prozent. Ist das der Beginn einer großen Bärenparty oder ruhen sich die Bullen nur kurz aus? Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Alibaba ...

Den vollständigen Artikel lesen ...