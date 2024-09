Boeing steht vor einer bedeutenden Tarifeinigung mit seiner größten Gewerkschaft, die den Aktienkurs des angeschlagenen Flugzeugbauers beeinflussen könnte. Das Unternehmen hat der International Association of Machinists (IAM) eine Lohnerhöhung von 25 Prozent über vier Jahre zugesagt, was deutlich unter der ursprünglichen Forderung von 40 Prozent liegt. Zusätzlich wurden Verbesserungen bei Gesundheitskosten und Ruhestandsleistungen vereinbart. Ein entscheidender Punkt der Verhandlungen war Boeings Zusage, neue Flugzeugmodelle in gewerkschaftlich organisierten Werken zu produzieren - eine Reaktion auf die umstrittene Eröffnung eines nicht gewerkschaftlich organisierten Werks in South Carolina vor über einem Jahrzehnt.

Qualitätsprobleme belasten Produktion

Während die Tarifeinigung positive Signale sendet, kämpft Boeing weiterhin mit schwerwiegenden Qualitätsproblemen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat [...]

Hier weiterlesen