Desert Gold Ventures, der kanadische Goldexplorer, verstärkt seine Aktivitäten im westafrikanischen Mali. Das Unternehmen konzentriert sich auf sein Flaggschiffprojekt in der Senegal-Mali-Scherzone, wo es nach vielversprechenden Goldvorkommen sucht. Trotz herausfordernder Marktbedingungen konnte die Aktie im vergangenen Jahr um über 76% zulegen, was das Interesse der Anleger an diesem Juniorexplorer unterstreicht.

Analysten sehen Potenzial

Laut jüngsten Analystenmeinungen birgt die Aktie weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Experten sehen die Möglichkeit, dass Desert Gold in naher Zukunft auf zusätzliche Goldressourcen stoßen könnte. Dies würde den Unternehmenswert deutlich steigern. Allerdings bleibt das Explorationsrisiko bestehen, was Anleger bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen sollten.

Der Goldpreis und die weitere Entwicklung der Explorationsergebnisse dürften kurzfristig die wichtigsten Einflussfaktoren für den Aktienkurs bleiben.

