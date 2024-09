Unterföhring (ots) -Show erfolgreich verteidigt: Joko Winterscheidt gewinnt am Sonntagabend den Auftakt der neuen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" und bleibt damit Moderator seiner Sendung auf ProSieben. Im Finalspiel siegt er gegen Herausforderer Tommi Schmitt.Die neue Staffel von WSMDS dominiert den Sonntagabend und die Prime Time mit sehr starken 21,0 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. ProSieben gewinnt mit einem Tagesmarktanteil von 9,8 Prozent (14-49 J.) den Sonntag.In der nächsten Folge (Sonntag, 20:15 Uhr, ProSieben und schon jetzt vorab streamen auf Joyn) versuchen Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt erneut Jokos Job als Quizmaster streitig zu machen. Als Wildcard-Kandidatin wird Verena (30, aus Hannover) versuchen, sich gegen die prominenten Kontrahent:innen und Joko ins Finale zu quizzen und die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" zu übernehmen."Wer stiehlt mir die Show?" ist im vierten Jahr in Folge nominiert für den Deutschen Fernsehpreis, dieses Jahr in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show"."Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, 20:15 Uhr auf ProSieben und eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 09.09.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5860141