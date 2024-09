EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: Tradezahlen Q2/2024 - positive Aussichten für Q3 Rund 416.000 Transaktionen über brokerize-Schnittstelle in Q2/2024

+19 % zum Vorjahresquartal, nur leichter Rückgang zum Vorquartal

Hohe Volatilität und neue Partner stimmen positiv für Q3 München, 9.9.2024 - Nach einem sehr starken Start in das laufende Jahr bleiben die Tradezahlen der 100%-Tochter brokerize GmbH auch im zweiten Quartal 2024 auf hohem Niveau. Zwischen April und Juni wurden rund 416.000 Transaktionen ausgeführt. Zum außerordentlich starken ersten Quartal wurde zwar ein leichter Rückgang von 7 % (Q1/2024: 445.987 Trades) verzeichnet, im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug das Wachstum jedoch gute 19 % (Q2/2023: 350.519). "Die Entwicklung der Tradezahlen ist sehr erfreulich", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Sowohl die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer als auch deren Aktivität ist gestiegen. Zudem nimmt die Zahl der Partner, welche die Handelsmöglichkeit von brokerize in ihre Website, App oder ihrem Social-Media-Angebot integrieren, stetig zu. Diese Entwicklung und eine zu Beginn von Q3 weiter steigende Volatilität an den Weltmärkten stimmen uns optimistisch für das aktuelle Quartal." Auf der Partnerseite ist beispielsweise die übernommene Stockstreet GmbH zu erwähnen, dessen Leserinnen und Leser dank der brokerize-Trading-Schnittstelle die Trade-Empfehlungen der Experten nun direkt aus dem jeweiligen Börsenbrief heraus umsetzen können. Des Weiteren bietet neuerdings auch die HSBC den Nutzerinnen und Nutzern der Seite www.hsbc-zertifikate.de die Möglichkeit, die angebotenen Zertifikate mit nur einem Klick bei ihrem jeweiligen Broker zu handeln, ohne auf die Seite des Brokers wechseln zu müssen. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com



