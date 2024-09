Die Hannover Rück erwartet für die kommende Erneuerungsrunde in der Schaden-Rückversicherung zum 1. Januar 2025 weitgehend stabile Preise und Konditionen. Trotz zunehmender Herausforderungen durch Naturkatastrophen und geopolitische Spannungen rechnet der Rückversicherer mit einem ausgewogenen Verhältnis von Angebot und Nachfrage in den meisten Märkten. Die starke Kapitalisierung der Hannover Rück mit einer Solvency-II-Quote von 276% zum Ende Juni unterstreicht ihre Position als verlässlicher Partner in einem anspruchsvollen Umfeld.

Fokus auf innovative Lösungen

Um den wachsenden Risiken zu begegnen, konzentriert sich die Hannover Rück verstärkt auf die Entwicklung innovativer Deckungskonzepte. Ein Beispiel hierfür ist die weltweit erste Katastrophenanleihe zur Absicherung gegen Cloud-Ausfallrisiken. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Extremwetterereignissen sieht das Unternehmen auch Potenzial in parametrischen Deckungen, um die Versicherungslücke insbesondere in Schwellenländern zu verringern.

