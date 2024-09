HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Aktien von PVA Tepla nach längerer Beurteilungspause mit "Sell" und einem Kursziel von 10,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das ehemalige Votum hatte "Buy" und 46 Euro gelautet. Der Anlagenbauer für Vakuum-, Hochtemperatur- und Plasmaprozesse sei zweifellos ein gutes Unternehmen, schrieb Analyst Finn Kemper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Zunächst seien die Aussichten aber schlecht, 2025 drohe ein Gewinnabschwung. Dieser werde unterschätzt, so Kemper./ag/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 07:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2024 / 08:20 / MESZ

DE0007461006