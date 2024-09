Tech-Führungskräfte sind am optimistischsten, wenn es um erhöhte Budgeterwartungen für das kommende Jahr geht

Laut Forresters (Nasdaq: FORR) 2025 Budgetplanungsleitfäden beabsichtigen Führungskräfte, nach einem Jahr mit zurückhaltenden Budgeterwartungen, 2025 mehr auszugeben. Trotz hoher Zinssätze, angespannter Arbeitsmärkte und der Ungewissheit der US-Wahlen planen 91 der globalen Tech-Entscheider und 87 der globalen Marketing-Entscheider für das kommende Jahr Budgeterhöhungen. Der Druck, die Ausgaben zu optimieren und die Effizienz zu steigern, bleibt jedoch ein Schwerpunkt für die Unternehmen. Um den größtmöglichen Nutzen aus den erhöhten Budgets zu ziehen, müssen Führungskräfte in funktionsübergreifende Maßnahmen investieren, die einen großen Einfluss auf das Wachstum ihres Unternehmens haben.

Die Budgetplanungsleitfäden von Forrester bieten datengestützte Empfehlungen für Führungskräfte in den Bereichen Technologie und Sicherheit, B2B- und B2C-Marketing, Kundenerfahrung (CX), digitale Strategie sowie Vertrieb und Umsatzplanung, um fundierte Planungs- und Budgetentscheidungen für das kommende Jahr zu treffen. Die Leitfäden enthalten auch Benchmarks für Ausgabenabsichten und Empfehlungen für Bereiche, in denen experimentiert, Investitionen vertieft und Budgetzuweisungen aufgegeben werden sollten. Lesen Sie weiter, um die wichtigsten Erkenntnisse aus den Budgetplanungsleitfäden 2025 von Forrester zu erfahren.

Bereiche für höhere Investitionen 2025:

Funktionsübergreifende Bemühungen zur Bereitstellung von vernetzten Erlebnissen. Unternehmen, deren Marketing-, Digital- und CX-Teams gut aufeinander abgestimmt sind, verzeichnen ein 1,6-mal schnelleres Umsatzwachstum als ihre Mitbewerber und eine 1,4-mal höhere Kundenbindung. Um die Abstimmung sicherzustellen, sollten Führungskräfte in Customer Journeys investieren, bei denen funktionale Teams und Geschäftsbereiche eng miteinander verzahnt sind.

Fähigkeiten und Rahmenwerke für KI-Governance und Vertrauen. Da KI-Implementierungen allgegenwärtig werden, sollten Unternehmen in den Aufbau von Richtlinien und Rahmenwerken für Datenzugriff, -nutzung, -weitergabe, -speicherung und -aufbewahrung investieren, um das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitern zu erhalten. Dies erfordert auch Investitionen in Sicherheit und Datenschutz mit Ansätzen wie fortschrittliche Verschlüsselung, Datenmaskierung, differenzierter Datenschutz und Datenreinräume.

Bereiche, in denen 2025 weniger investiert werden wird:

Journey-Mapping ohne Ziel. CX-Führungskräfte haben oft Schwierigkeiten, eine Dynamik aufzubauen und ihre Mapping-Bemühungen in die Tat umzusetzen. Daher sollten sie Journey-Mapping-Initiativen zurückfahren, die kein klares Ziel verfolgen, keine Führungspersönlichkeit haben und keine Kundeneinblicke bieten.

Maßgeschneiderte Technologie-Stacks. Führungskräfte sollten ihre maßgeschneiderten Anwendungen und isolierten Infrastrukturen, die nur eine oder wenige Anwendungen unterstützen, inventarisieren und ersetzen. Die Bewältigung dieses Wildwuchses erfordert Vorabinvestitionen, um technische Schulden zu reduzieren und für die Bereitstellung einer leistungsstarken IT.

Bereiche für Experimente 2025:

Plattformteams, die Silos aufbrechen und innovativ sind. Plattformteams sind funktionsübergreifende, produktorientierte Teams, die Tools, Infrastrukturen und Dienste entwickeln und warten, damit andere IT- und Geschäftsteams ihre Anwendungen entwickeln, bereitstellen und verwalten können. Plattformteams schaffen Mehrwert für alle Beteiligten, indem sie die Abstimmung verbessern und Engpässe beseitigen.

Quantensicherheit. Da Cyberkriminelle sensible Daten anhäufen, die für Quantenangriffe anfällig sind, sollten Führungskräfte die kryptografischen Entwicklungen der Post-Quantum-(PQ-)Technologie verfolgen und mit PQ-Sicherheitslösungen experimentieren, um kritische Ressourcen zu isolieren und ihr Unternehmen zukunftssicher gegen Datenverletzungen zu machen.

"Optimistische Budgeterwartungen werden den Führungskräften auf dem Weg ins Jahr 2025 gute Dienste leisten, aber sie müssen sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, in Bereiche zu investieren, die das Gesamtwachstum ihres Unternehmens unterstützen", so Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. "Führungskräfte sollten 2025 zwar weiterhin mit fortschrittlicheren KI-Funktionen experimentieren, aber das sollten nicht die einzigen Experimente sein, die sie durchführen. Sie sollten Investitionen priorisieren, von denen ihr gesamtes Unternehmen profitiert und die dazu beitragen, langfristiges Vertrauen bei Kunden und Partnern aufzubauen. Die Budgetplanungsleitfäden von Forrester bieten detaillierte Anleitungen dazu, wo Führungskräfte investieren, sich zurückziehen und strategisch experimentieren sollten, um inmitten des kontinuierlichen, schnellen Wandels erfolgreich zu sein."

