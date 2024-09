Die Lkw-Industrie wird weiterhin durch das schwierige weltwirtschaftliche Umfeld herausgefordert. Trotz der schwächeren Nachfrage in Europa und Nordamerika erwartet Traton, dass die Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte aufholen werden. Das Management hatte zum Zeitpunkt der Q2-Ergebnisse seinen Ausblick für 2024 bekräftigt und ein Stückzahl- und Umsatzwachstum von -5% bis +10% yoy prognostiziert. Die Analysten von mwb research gehen davon aus, dass die Volumina am unteren Ende dieser Spanne liegen werden: Im ersten Halbjahr gingen die Volumina um 5 % gegenüber dem Vorjahr zurück, während der Auftragseingang dem Vorjahresniveau entsprach. Im 2. Quartal ließ die Auftragsdynamik jedoch aufgrund der schwächeren Nachfrage in Europa nach. Infolgedessen könnte der Absatz in H2 24 niedriger ausfallen als in H2 23, was zu einem Rückgang von mehr als 2 % für das Gesamtjahr führen würde. Die Befürchtungen hinsichtlich der Nachfrage in den kommenden Quartalen scheinen auch durch die Wettbewerber bestätigt zu werden, die begonnen haben, ihre Zeitarbeitskräfte zu reduzieren. Als Reaktion auf diesen wirtschaftlichen Druck haben die Analysten von mwb research das Kursziel leicht von EUR 35,00 auf EUR 34,00 gesenkt, bleiben aber nach einem Kursrückgang von rund 20% bei der Einstufung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE





