Die meistgehandelten Produkte: Johnson & Johnson bietet Vergleich an!

Nach einer turbulenten Handelswoche zeigt der DAX® am Montag eine leichte Erholung, wobei er wieder über seine wichtigen 50- und 100-Tageslinien steigt, obwohl weiterhin Unsicherheit unter den Anlegern herrscht. Heute standen vor allem Short-Positionen und Puts hoch im Kurs, was die Unsicherheit an den Märkten widerspiegelt.

Besonders auffällig war der BASF Put, da Investoren aufgrund der schwächelnden Chemiebranche und den Unsicherheiten in der Energieversorgung auf fallende Kurse setzen. Im Gegensatz dazu zeigte der RWE Call optimistische Marktstimmung, nachdem das Unternehmen von der Energiewende und den Plänen zur Förderung erneuerbarer Energien profitierte. So baut RWE ihr Batteriespeichergeschäft mit einer innovativen Technologie zur Netzstabilisierung aus. Auf dem Gelände ihres niederländischen Kraftwerks in Moerdijk, hat das Unternehmen mit dem Bau eines ultraschnellen Batteriespeichersystems begonnen. Der Batteriespeicher kann innerhalb von Millisekunden Strom bereitstellen oder aufnehmen, und so künftig dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren. Überraschend stark präsentierte sich der Kontron Long. Kontron verzeichnet in der wachstumsstarken Transportation Division eine hohe Nachfragedynamik. Das Unternehmen hat 2024 bereits Aufträge im dreistelligen Millionenbereich erhalten und konnte seine Position als globaler Marktführer für unternehmenskritische Kommunikationssysteme in der Bahnindustrie weiter ausbauen. Insbesondere im Heimatmarkt Österreich sowie in Frankreich, Irland, Großbritannien, Tschechien, Spanien und zuletzt auch Slowenien konnte Kontron Transportation vom Wachstum im Bereich der Bahninfrastruktur profitieren und 2024 bereits deutliche Zugewinne erzielen. Ebenso war Johnson & Johnson Long gefragt, da das Unternehmen ankündigte, zur Beilegung des jahrelangen Rechtsstreits um angebliche Krebsrisiken eines Babypuders, einen Vergleich in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar (6,1 Milliarden Euro) anzubieten. Der neue Vorschlag sei in Kooperation mit den Anwälten des größten Teils der Kläger ausgearbeitet worden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag BASF SE Put HR44A7 1,60 438,68 EUR 59,63 EUR 2,71 Open End NVIDIA Corp. Put HD8L24 0,35 102,83 USD 108,50 USD 27,51 Open End Hugo Boss AG Put HD5AZ8 2,12 35,32 EUR 56,59 EUR 1,72 Open End E.ON SE Put HD7GRC 2,77 13,25 EUR 15,99 EUR 4,83 Open End DAX® Put HC6VV1 6,90 18407,50 Punkte 19087,76 Punkte 32,12 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 09.09.2024; 9.37 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD1GL4 20,83 18409,00 Punkte 17000,00 Punkte 8,41 18.03.2025 RWE AG Call HD4PYF 0,39 32,84 EUR 31,00 EUR 8,87 19.03.2025 DAX® Put HD14G6 0,87 18405,50 Punkte 18000,00 Punkte 211,17 17.09.2024 BMW AG Call HD7FCA 0,34 78,26 EUR 85,00 EUR 23,33 19.03.2025 DAX® Call HD14G8 0,95 18409,00 Punkte 20000,00 Punkte 198,51 17.12.2024

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 09.09.2024; 9.44 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Hugo Boss AG Short HC48N0 21,28 35,44 EUR 47,38 EUR -3 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 0,60 114,34 USD 76,27 USD 3 Open End DAX® Long HD1KCR 0,63 18407,50 Punkte 17579,52 Punkte 25 Open End Kontron AG Long HC3HL6 0,85 15,91 EUR 12,65 EUR 5 Open End Johnson & Johnson Long HD31PH 9,16 164,445 USD 109,69 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 09.09.2024; 9:52 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!