Die Mercedes-Benz Group-Aktie zeigte sich am Montagmorgen im XETRA-Handel weitgehend stabil bei einem Kurs von 58,46 EUR. Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem Jahreshöchststand von 77,45 EUR im April 2024 bleibt die Aktie relativ robust. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 88,45 EUR, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erwarb Mercedes-Benz in der ersten Septemberwoche 2024 insgesamt 415.856 eigene Aktien. Seit Beginn des Programms im Mai wurden bereits über 34 Millionen Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die eigene Stärke und könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 11,48 EUR je Aktie, was die solide finanzielle Position des Automobilherstellers weiter festigt.

