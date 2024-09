Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=performance.smartbrokerplus.503409.540286.CRTL0PTof-e (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Palantir | Apple | Adidas & Summit sticht Merck & Co aus - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Erholung nach gruseliger Woche Tops & Flops - Sartorius an der DAX-Spitze EZB & Fed - werden die Zinsen gesenkt - Palantir & Dell - Aufnahme in den S&P 500 Apple - neues iPhone wird präsentiert Summit Therapeutics - neues Medikament belastet Merck &Co Big Lots - Insolvenz Greatland - Verhandlungen mit Newmont Bitcoin - 1,2 Milliarden US-Dollar aus ETFs abgezogen Termine - Oracle, Gamestop & Adobe Adidas - Barclays sieht Sorgen E.ON - kommt der Ausbruch PVA Tepla - drastische Kurssenkung Markus vs. Isidor Zuschauerfragen