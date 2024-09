Der PEM-Elektrolyseur soll 2027 auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Der vorhandene Anschluss an das Höchstspannungsnetz kann nach einem Umbau für die Wasserstoff-Erzeugung genutzt werden. Dem Kohlekraftwerk Moorburg am Hamburger Hafen war nur eine kurze Betriebszeit beschieden: Nachdem es 2015 den Betrieb aufgenommen hatte, ging es nur fünf Jahre später in die Netzreserve über, bis es schließlich 2021 endgültig stillgelegt wurde. Statt schmutzigem Fossilstrom soll auf dem Gelände nun sauberer Wasserstoff erzeugt werden: Der Hamburg Green ...

Den vollständigen Artikel lesen ...