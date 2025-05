Der DAX hat am Dienstag bei gut 24.300 Zählern ein neues Rekordhoch erklimmen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 24.226,49 Punkten. Zum Start in den Mittwoch wird der deutsche Leitindex wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen bei 24.224 Punkten.Im Blickfeld stehen heute die Quartalszahlen von Nvidia, die am Abend nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Zahlen gibt es in den USA zudem auch von HP und Salesforce. Hierzulande gewährt Aroundtown ...

