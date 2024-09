Kornelius Purps (antea): EZB: Zinssenkung im Schatten der Fed

06.09.2024 -

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Zinsentscheidung der Fed am 18. September ist so ein großes Ereignis. Und in dessen Schatten agiert die EZB. In der kommenden Woche wird die Europäische Zentralbank ebenfalls über eine Zinssenkung entscheiden. An den Finanzmärkten aber blickt kaum jemand auf die EZB. Alle starren auf die Fed und warten gespannt, wie stark die amerikanische Notenbank ihren Leitzins senken wird. Die höchstvermutlich verkündete Zinssenkung der EZB dürfte an den Finanzmärkten verhallen wie ein heiseres "Olé" im ausverkauften Stadion, die Zinsentscheidung der Fed hingegen könnte einen Platzsturm auslösen. Warum ist die Zinsentscheidung der Fed von so viel stärkerer Bedeutung als jene der EZB? Eine Annäherung.

(...)