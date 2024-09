Die Thyssenkrupp-Aktie befindet sich weiterhin in einer besorgniserregenden Abwärtsspirale. Am Freitag unterschritt der Kurs erstmals die 3-Euro-Marke und setzte damit seinen seit Juni anhaltenden Negativtrend fort. Insgesamt verzeichnete die Aktie in den letzten Monaten einen dramatischen Wertverlust von rund 35%. Der aktuelle Kurs von 3,01 Euro liegt weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch von 7,37 Euro, was einem Rückgang von über 60% entspricht. Experten sehen die Ursachen für diesen Abwärtstrend in den anhaltenden Herausforderungen des Konzerns, insbesondere in der problematischen Stahlsparte.

Analysten bleiben trotz Krise optimistisch

Trotz der aktuellen Krise zeigen sich Analysten vorsichtig optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,73 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine stabile Dividende von [...]

