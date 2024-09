Nach der schwächsten Börsenwoche des Dow Jones seit dem März 2023 haben sich die Kurse am Montag wieder etwas stabilisiert. Der bekannteste US-Aktienindex legte im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 40.671 Zähler zu. Damit hellt sich die Stimmung zum Start in die neue Handelswoche wieder auf. Am Freitag hatte ein überraschend schlechter Arbeitsmarktbericht für den Monat August die konjunkturellen Sorgen befeuert und die Kurse absacken lassen. Nach dem Rekordhoch des Dow Ende August hatten Anleger ...

