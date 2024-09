Austin - Der US-Softwareriese Oracle hat im ersten Quartal zugelegt. Dabei profitierte das Unternehmen von seinen Cloud-Angeboten, wie der SAP-Konkurrent am Montag in Austin mitteilte. Dazu kündigte das Unternehmen eine umfassende Cloud-Vereinbarung mit der Amazon-Tochter AWS an. Die Oracle-Aktie stieg nachbörslich um mehr als sieben Prozent. So stieg der Umsatz per Ende August um 7 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar (knapp 12 Mrd Euro). Der Cloud-Umsatz ...

