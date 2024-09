Austin - Der US-Softwareriese Oracle hat im ersten Quartal zugelegt und zeigt sich weiter überraschend optimistisch. Die Cloudangebote machten Tempo beim Erlös - insbesondere das Geschäft mit Rechenleistung aus dem Netz, wie der SAP-Konkurrent am Vorabend in Austin (Texas) mitteilte. Dazu kündigte das Unternehmen eine umfassende Vereinbarung mit der Amazon-Tochter AWS an: Oracle-Datenbanken sollen künftig verstärkt auf der Cloudplattform des Marktführers ...

