© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Die Analysten der Research-Boutique GlassHouse haben sich positiv zur Aktie von Super Micro Computer geäußert. An der These zum Unternehmen habe sich nichts geändert.Eine schwache Margenentwicklung, heftige Vorwürfe des Shortsellers Hindenburg und die verspätete Abgabe des Finanzberichtes - die Aktie von Server-Ausrüster Super Micro Computer hat derzeit an vielen Fronten zu kämpfen. Und das in einem Marktumfeld, das an der Nachhaltigkeit des KI-Trades zu zweifeln beginnt.