NEON EQUITY schließt Neubesetzung des Aufsichtsrats ab - Jörg Wisotzki wird neues Mitglied



10.09.2024 / 10:30 CET/CEST

NEON EQUITY schließt Neubesetzung des Aufsichtsrats ab - Jörg Wisotzki wird neues Mitglied Frankfurt, 10. September 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408) hat die Neubesetzung ihres Aufsichtsrats abgeschlossen und sieht sich damit bestens für die Umsetzung ihrer Impact Investing-Strategie positioniert. Auf Antrag der Gesellschaft wurde Jörg Wisotzki vom Amtsgericht Frankfurt neu zum Aufsichtsrat von NEON EQUITY bestellt. Jörg Wisotzki ist Rechtsanwalt in der renommierten Wirtschaftskanzlei FONTAINE GÖTZE. Zuvor war er mehrere Jahrzehnte als Syndikusanwalt tätig. Neben Eva Katheder und Boris Staab, die beide seit Sommer Aufsichtsratsmandate bei NEON EQUITY innehaben, ist der Aufsichtsrat mit Jörg Wisotzki nun vollständig neu besetzt. Wisotzki folgt auf Frank Baruth, der sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Die neuen Aufsichtsratsmitglieder bringen langjährige Erfahrung in Aufsichtsrats- und Beratungsfunktionen sowie juristisches und fachliches Know-how im Bereich ESG mit. NEON EQUITY erwartet daraus wertvolle Impulse und eine Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie des Unternehmens im Bereich Impact Investing. Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

