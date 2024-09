FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Munich Re von 492 auf 535 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel hält am Dienstag in seinem Kommentar anlässlich des Branchentreffens in Monte Carlo ein etwas sinkendes Preisniveau in der Januar-Erneuerungsrunde für wahrscheinlich. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung werde aber auch damit attraktiv bleiben./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 09:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 09:39 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

© 2024 dpa-AFX-Analyser