Hamburg, 10.09.2024 - Im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung haben sich Aufsichtsrat und Vorstand der Varengold Bank AG [ISIN: DE0005479307] auf die Grundzüge eines Geschäftsmodells geeinigt, welches neben dem etablierten Segment des Marketplace Bankings als weiteren Schwerpunkt den Ausbau des Geschäftes im Bereich ESG-Finanzierungen mit speziellem Fokus auf Energy Transition beinhaltet. Um das Profil zu schärfen und sich veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, wurde zudem beschlossen, den Zahlungsverkehr mit dem Iran zur Abwicklung humanitärer Importe unverzüglich einzustellen. Der Vorstand wird das Geschäftsmodell in den nächsten Wochen weiter detaillieren und dem Aufsichtsrat zur finalen Beschlussfassung vorlegen. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen bei der Umsetzung des Geschäftsmodells ist seitens des Aufsichtsrates geplant, den Vorstand zu erweitern.

