First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00.

Zusammenfassung:

2G Energy bestätigte den vorläufig gemeldeten H1-Umsatz und lag beim EBIT (EUR4,1 Mio.) auf Vorjahresniveau und nahe bei unserer Schätzung. Trotz eines 10%igen Rückgangs der Gesamtleistung steigerte das Unternehmen seine EBIT-Marge sogar leicht auf 3,1%. Dies zeigt, wie gut der industrielle Produktionsprozess inzwischen funktioniert. 2G kann die Kosten schnell und flexibel an das Auslastungsniveau anpassen. Das Management geht davon aus, dass die Produktionsdelle Ende Q3 überwunden ist und die Kapazitäten in Q4 wieder voll ausgelastet sind. Daher hält das Unternehmen auch an der Guidance (Umsatz: EUR360 Mio. - EUR390 Mio., EBIT-Marge: 8,5% bis 10%) fest. Wir bestätigen unsere jüngst gesenkte Schätzung für 2024, sehen aber beim Umsatz ein gewisses Abwärtsrisiko. Auf der anderen Seite hat 2G immer wieder gezeigt, welch außerordentliche Produktionsleistung sie in Q4 vollbringen kann. Angesichts des Rekordauftragsbestands halten wir an unseren Prognosen für die kommenden Jahre fest. Wir sehen den jüngsten Kursrücksetzer als übertrieben an. Daher empfehlen wir die Aktie bei unverändertem Kursziel von EUR34 zum Kauf und verweisen auf das attraktive 2025E KGV von 12.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target.



Abstract:

2G Energy confirmed preliminary H1 sales. EBIT (EUR4.1m) was at the previous year's level and close to our forecast. Despite a 10% decline in total output, the company widened its EBIT margin slightly to 3.1%. This shows how well the industrial production process is now functioning. 2G can adjust costs quickly and flexibly to the level of capacity utilisation. Management assumes that the dip in production will be overcome at the end of Q3 and that capacity will be fully utilised again in Q4. The company is therefore sticking to its guidance (sales: EUR360m - EUR390m, EBIT margin: 8.5% to 10%). We confirm our recently lowered forecast for 2024, but see some downside risk to sales. On the other hand, 2G has repeatedly shown what an extraordinary production performance it can achieve in Q4. In view of the record order backlog, we are sticking to our forecasts for the coming years. We consider the recent share price setback to be exaggerated. We therefore recommend to Buy the share at an unchanged EUR34 price target and point to the attractive 2025E P/E ratio of 12x.



