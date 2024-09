Ein gesenkter Ausblick schockt am Dienstag die Anleger von BMW. Die Aktie des Münchner Autobauers sacken um 8,0 Prozent auf 71,52 Euro ab. Damit rutscht das Papier ans Dax-Ende.Der Autobauer kappt wegen Problemen mit zugelieferten Bremsen und der schwachen Geschäfte in China überraschend seinen Ausblick. In der Autosparte sind wohl über 1,5 Millionen Autos von technischen Maßnahmen betroffen, zudem kann BMW viele Autos derzeit wegen der problematischen Teile nicht ausliefern. Die Rückrufe kosten ...

