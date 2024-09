FPT Software wurde in der IDC MarketScape als einer der wichtigsten Anbieter ausgezeichnet: Anbieterbewertung für Asien/Pazifik SAP-Implementierungsdienste 2024 (Doc AP51467624, August 2024).

Dieser regionale IDC MarketScape-Bericht bewertet 18 Dienstleistungsanbieter im asiatisch-pazifischen Raum im Bereich SAP-Implementierungsdienstleistungen. Die Bewertung basiert auf einem umfassenden Rahmenwerk und analysiert das SAP-Implementierungsangebot jedes Anbieters, die Akzeptanz von SAP-Lösungen und die Effektivität der jeweiligen Wachstumsstrategien.

Als eines von nur drei Unternehmen in Südostasien, das zum Regional Strategic Services Partner für SAP im asiatisch-pazifischen Raum und in Japan ernannt wurde, hat FPT Software seinen Zugang zu SAPs regionaler Expertise und Marktkenntnis genutzt, um erweiterte SAP S/4HANA Cloud Migration und Managed Services anzubieten. Unterstützt von einem globalen Team hochzertifizierter Berater mit über 1.100 SAP-Zertifizierungen und fließenden Sprachkenntnissen in sechs Sprachen nutzt FPT Software die neuesten SAP-Lösungen darunter SAP Business Technology Platform, RISE with SAP und GROW with SAP -, um die sich wandelnden Anforderungen von Kunden aus verschiedenen Branchen zu erfüllen.

"Unsere SAP-Implementierungs- und -Wartungsdienste sind auf Widerstandsfähigkeit ausgelegt und werden durch ein starkes Fundament aus zertifizierten Experten, robusten Projektmanagement-Frameworks, wettbewerbsfähigen Preisen und einer außergewöhnlichen Ressourcenbereitschaft unterstützt. Dies ermöglicht es uns, erfolgreiche Projekte für unsere Kunden auf der ganzen Welt durchzuführen, und wir werden uns auch weiterhin für hervorragende Leistungen einsetzen, die unseren Kunden helfen, in ihren Branchen führend zu bleiben", so Ngo Minh Tri, Vizepräsident und Direktor für Enterprise Business Services Unit, FPT Software.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der SAP/ERP-Implementierung und -Beratung in vielen Branchen wie Energie, BFSI, Chemie, Fertigung und Bauwesen hat sich FPT Software als zuverlässiger Partner für die Transformation von Unternehmen etabliert. Das Unternehmen hat kürzlich die Auszeichnung 2. Runner-Up Award im SAP Hackathon APAC 2024 gewonnen.

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Marktsegment zu geben. Die Methodologie der Marktstudie basiert auf einer strengen Punktvergabe nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die Ergebnisse werden in Form einer einzigen grafischen Darstellung der Anbieterpositionen in einem bestimmten Marktsegment abgebildet. IDC MarketScape stellt ein klares Framework bereit, um einen aussagekräftigen Vergleich der Produkt- und Dienstleistungsangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern zu erstellen. Dieses Framework liefert Technologiekäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen ihrer aktuellen und potenziellen Anbieter.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.100 Kunden zusammen, darunter fast 100 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/

