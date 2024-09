DJ Bayer begibt Hybridanleihen über 750 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat neue Hybridanleihen in Höhe von 750 Millionen Euro begeben. Die Emission sei mit einem kombinierten Orderbuch mit einem Volumen von rund 3,4 Milliarden Euro in der Spitze bei Investoren auf eine starke Nachfrage gestoßen, teilte der DAX-Konzern mit. Verkauft wurden die Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Kupon von 5,50 Prozent ausschließlich an institutionelle Investoren. Den Erlös will Bayer für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, unter anderem zur Finanzierung eines Rückkaufsangebots für die ausstehende Hybridanleihe über 1 Milliarden Euro mit einem Kupon von 2,375 Prozent, die ab dem 12. Februar 2025 kündbar ist und ein ausstehendes Volumen von 411,5 Millionen Euro aufweist.

September 10, 2024

