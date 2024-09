Die RWE-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse Frankfurt. Im Laufe des XETRA-Handels kletterte der Kurs um 1,4 Prozent auf 33,64 Euro, wobei das Tageshoch bei 34,03 Euro lag. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Turbulenzen im Energiesektor und unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Energieriesen.

Dividendenaussichten und Analystenprognosen

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 1,09 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 1,00 Euro im Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 46,89 Euro angesetzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Trotz der Herausforderungen im Energiesektor, wie etwa der Diskussion um neue Stromtrassen, scheint RWE gut positioniert, um seine Marktstellung zu behaupten und weiterhin attraktive Renditen für Aktionäre zu generieren.

Anzeige

Die neusten Rwe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rwe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...