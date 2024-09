Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat den ersten skalierbaren Einweg-Mischer speziell für die Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) auf den Markt gebracht. Der Mobius ADC-Reaktor verspricht eine Effizienzsteigerung von 70% im Vergleich zu herkömmlichen Herstellungsmethoden und nutzt die Ultimus-Filmtechnologie für überlegene Leckageresistenz. Diese Innovation könnte Mercks Position im Bereich der biopharmazeutischen Produktion erheblich stärken und möglicherweise positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

Aktuelle Kursentwicklung

Die Merck-Aktie zeigt sich derzeit stabil und notierte zuletzt bei 170,30 Euro, was einem leichten Anstieg von 0,24% entspricht. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 185,67 Euro an. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 177,00 Euro und einem Tief von 134,30 Euro bewegt sich die Aktie in einem [...]

