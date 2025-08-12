Auch KI braucht Sicherheit! Microsoft, Harvest Technology Group und CrowdStrike

Anzeige / Werbung

Künstliche Intelligenz verändert derzeit rasant die Unternehmenswelt. Doch die neuen Anwendungen brauchen Sicherheit: Schutz vor Konkurrenten oder politischen Gegner. Immer mehr Unternehmen müssen daher auch in IT-Security investieren, wovon viele Anbieter profitieren. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Microsoft, Harvest Technology Group und Crowdstrike.

KI verändert auch die Nicht-Techwelt

Die Investoren haben sich bereits daran gewöhnt, dass die fortschrittlichsten Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz diese auch sehr effizient einsetzen. So hat Microsoft bereits eine fünfstellige Zahl von Mitarbeitern in mehreren Schritten entlassen, da deren Jobs durch KI-Programme ersetzt werden konnten. Darunter sind auch Entwickler und Programmierer - zwei Berufe, die noch vor einigen Jahren weltweit gesucht waren. So schnell verändern die neuen Technologien unsere Welt. Doch das größte Potenzial dürfte wohl außerhalb der Tech-Branche schlummern. Die Beratungsfirma McKinsey schätzt, dass allein die Industrie mehrere hundert Milliarden durch entsprechende Anwendungen in den kommenden Jahren einsparen kann. Dabei liegen die Möglichkeiten schon jetzt auf der Hand und die ersten Unternehmen setzen diese bereits über ChatBots und Co. hinaus ein. So haben die ersten Wirtschaftsprüfer die Dokumentensuche und die Zahlenprüfung bereits mit KI ausgestattet. Jonathan Curtis, Portfoliomanager beim Fonds-Schwergewicht Franklin Templeton sieht aber noch weitergehende Möglichkeiten. So können Pharma- und Biotechnologieunternehmen ihre Entwicklungszeiten drastisch reduzieren. Auch Banken sind in diesem Bereich aktiv und die ersten lassen bereits Kreditunterlagen durch KI prüfen. Es lassen sich wahrscheinlich etliche weitere Beispiele finden, doch die Durchdringung vieler Sektoren wird noch Jahre dauern.

Auch Geopolitik wird immer wichtiger

Klar ist wie bei jeder Innovation: angenommen wird nur das, was den Unternehmen auch Einsparungen bring. Dabei gilt es in der heutigen Welt der konkurrierenden Supermächte weitere Faktoren zu berücksichtigen. Die Infrastruktur bei Rechenzentren, die beispielsweise derzeit weltweit aufgebaut wird, muss geschützt werden. Zudem werden immer mehr Standorte automatisiert. Es gilt die Personalkosten zu reduzieren. Dies ermöglicht Tech-Unternehmen weitere Chancen in sensiblen Bereichen wie eben der Infrastruktur, der Verteidigung oder der Energie. Hier hat vor allem der Ukraine-Krieg, aber auch der jüngste Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran in Nahost die Blickwinkel verändert. Dank einfacher Technologien wie Drohnen sind kostengünstige System verfügbar, die hohe Schäden verursachen können oder eben vor diesen schützen. Übertragen auf Unternehmen mit innovativen Technologien liegt die Analogie auf der Hand. Industriespionage ist schließlich kein Phänomen dieses Jahrhunderts. Nur wird heute mit anderen "Waffen" gekämpft.

Microsoft: Der Tech-Tausendsassa

Microsoft (450,85 Euro; US5949181045): Microsoft mischt im Tech-Bereich inzwischen fast überall mit. Man hat sich im Rennen um Firmen-Clouds eine starke Position gesichert, ist an OPEN-AI, dem Erfinder von ChatGPT beteiligt und bietet inzwischen fast alles rund um den Computer für Unternehmen, Privatpersonen und Staaten an. Dabei ist Microsoft auch im Bereich Cybersecurity ein wichtiger Anbieter. Microsoft bietet sowohl im Bereich Netzwerk- und Infrastruktur-Sicherheit als auch im Bereich Endpunktschutz und Cloud-Sicherheit entsprechende Produkte an und kann diese aufgrund seiner starken Marktmacht auch erfolgreich vertreiben. Nach Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal konnte die Aktie von Microsoft noch einmal abheben und überschritt erstmals beim Börsenwert die Marke von 4 Billionen US-Dollar. Damit ist der Konzern aus Seattle nach Nvidia der zweitteuerste, börsennotierte Konzern der Welt.

Harvest Technology Group: Sichere Datenübertragung und Fernsteuerung!

Die Harvest Technology Group (0,015 AUD; AU0000082422) gehört zu den kleineren Anbietern im allerdings äußerst interessanten Bereich der Datenübertragung. So bietet das Unternehmen Hardware- und Softwarelösungen für die sichere Datenübertragung in Echtzeit - und das selbst unter extremen Bedingungen. Dabei hat sich Harvest als Spezialist für schwierige Rahmenbedingungen positioniert. Das Unternehmen entwickelt Systeme, die etwa in Offshore-Plattformen, Hafenanlagen, bei militärischen Operationen oder in der kritischen Infrastruktur eingesetzt werden. Die Kerntechnologie: die Komprimierung und verschlüsselte Übertragung von HD-Videodaten, Sensordaten und Audiostreams selbst bei minimaler Bandbreite. Damit lassen sich entfernte Orte aus sicherer Entfernung überwachen, begutachten oder sogar fernsteuern. Zu den strategischen Meilensteinen des Unternehmens zählen dabei die Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies, die auf Harvest-Lösungen bei der Ferninspektion von Ausrüstung zurückgreifen. Für 2025 streben die Australier den Ausbau des Geschäfts in Nordamerika und Europa sowie den Sprung in die Gewinnzone an. Die Aktie bringt es derzeit auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 6 Mio. Euro und gilt außerhalb Australiens als weitgehend unentdeckt. Neben der australischen Heimatbörse wird der Titel auch in Frankfurt gehandelt.

Crowdstrike: Der Spezialist für Cybersecurity

Crowdstrike (361,75 Euro; US22788C1053): Das Unternehmen Crowdstrike taucht in Börsenmagazinen nicht so oft auf. Doch inzwischen kommt der Spezialist für Cybersecurity auf einen Börsenwert von mehr als 100 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen bietet mit seiner Plattform für Firmen das Rund-um-Sorglos-Paket für IT-Sicherheit an. Dabei wird Künstliche Intelligenz bereits integriert und angewendet. Auch hier scheint man ganz vorne mit dabei zu sein. Bei Kundenbefragungen landet Crowdstrike seit Langem auf den vordersten Plätzen der Industrie. Auch die Zahlen sehen ordentlich aus: Im ersten Quartal lag der wiederkehrende Umsatz bei 1,1 Mrd. US-Dollar. Der Free Cashflow erreichte 279 Mio. US-Dollar. Dies und der Gewinn je Aktie lagen aufgrund von Investitionen jedoch unter dem Vorjahreswert. Auch deshalb gab es bei der Aktie zuletzt einen Rücksetzer. Längerfristig steht das Papier jedoch gut da: In den vergangenen 2,5 Jahren hat sich die Crowdstrike-Aktie in etwa vervierfacht.

