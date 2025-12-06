Analysten-Check: Drei Tech-Aktien im Markt für Remote-Konnektivität

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Harvest Technology Group. (ISIN: AU0000082422)

In industriellen, maritimen und sicherheitsrelevanten Anwendungen wächst der Bedarf an stabiler Kommunikation und effizienter Datenverarbeitung unter eingeschränkten Bandbreiten. Analysten verweisen deshalb darauf, dass Unternehmen mit softwareorientierten Geschäftsmodellen, klarer Kostenstruktur und strategischen Vertriebskanälen in diesem Markt verstärkt Aufmerksamkeit erhalten.

Harvest Technology Group - Produktfokus, Kostendisziplin und neue Vertriebskanäle

Die Harvest Technology Group (ASX: HTG, WKN: A2P6EP, ISIN: AU0000051064) wird von den Analysten von Spark Plus Research deshalb als Unternehmen beschrieben, das sich nach einer Phase intensiver Restrukturierung in einer operativ verbesserten Ausgangslage befindet. Betont werden deutliche Fortschritte bei der Normalisierung der Kostenbasis sowie eine spürbare Reduktion der EBITDA-Verluste im vergangenen Geschäftsjahr.

Im Mittelpunkt der Produktentwicklung steht die Kommunikationsplattform Nodestream, die in Bereichen wie maritime Überwachung, unbemannte Systeme, Inspektionen und sicherheitskritische Infrastrukturen eingesetzt wird. Analysten heben hervor, dass das geplante Edge-Analysemodul NEON die Plattform funktional erweitern und neue Anwendungsfelder mit höherem Softwareanteil erschließen könnte. Die Einführung ist für das erste Halbjahr des kommenden Geschäftsjahres vorgesehen und wird als möglicher technologischer Katalysator eingeordnet.

Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt einer exklusiven Vertriebspartnerschaft in der MENATISA-Region, die Harvest direkten Zugang zu sicherheits- und infrastrukturorientierten Kunden verschaffen soll. Auch die durch Finanzierungsmaßnahmen verlängerte Liquiditätsreichweite wird als relevanter Faktor für die Umsetzung der Produkt- und Vertriebsstrategie betrachtet.

Codan Limited - Stabilität und Marktpräsenz in sicherheitskritischen Kommunikationssystemen

Codan Limited (ASX: CDA, WKN: A1C10W, ISIN: AU000000CDA2) zählt zu den etablierten Anbietern des Sektors. Analysten betonen die internationale Präsenz des Unternehmens sowie die solide Positionierung im Bereich behördlicher und behördennaher Kommunikationstechnik. Die Geschäftsmodelle gelten als diversifiziert, während kontinuierliche Nachfrage aus regulierten Märkten zur Stabilität beiträgt. In Bewertungen wird häufig hervorgehoben, dass Codans Skalierungsgrad und Margenprofil als Referenzpunkt für Unternehmen gelten, die sich in früheren Entwicklungsphasen befinden.

Asset Vision - SaaS-orientierte Plattform für Infrastruktur- und Inspektionsmanagement

Asset Vision (ASX: ASV, WKN: A3CWSK, ISIN: AU0000202290) betreibt eine cloudbasierte Plattform für digitale Inspektions- und Wartungsprozesse. Analysten verweisen auf die zunehmende Bedeutung softwaregestützter Infrastrukturverwaltung, insbesondere in regulierten Einsatzfeldern. Das Geschäftsmodell kombiniert mobile Erfassung, KI-gestützte Analysefunktionen und visuelle Abbildung kritischer Assets.

Der Markt für Remote-Konnektivität entwickelt sich entlang steigender Anforderungen an sichere Datenübertragung und lokale Analysefähigkeiten. Während Codan für strukturelle Stabilität und internationale Reichweite steht, repräsentiert Asset Vision softwaregetriebene Plattformmodelle im Infrastrukturumfeld. Harvest Technology Group befindet sich in einem Übergang von technischer Validierung zu breiterer Kommerzialisierung. Analysten beobachten dabei insbesondere die Kostenentwicklung, den Ausbau wiederkehrender Erlöse, die Umsetzung regionaler Vertriebspartnerschaften und die anstehende Erweiterung des Produktportfolios um ein Edge-Analysemodul.

-

Quellen:

Spark + Corporate Advisory Research Report über die Harvest Technology Group, Stefan Tan, 24. November 2025.



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Analysten-Check: Drei Tech-Aktien im Markt für Remote-Konnektivität appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: LU0526000731,AU0000082422,IE00BL0BMZ89,US00768Y3707