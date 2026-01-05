VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BF541080
|311000.000
|41721115.26
|134.1515
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62305925.22
|73.2150
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3473582172.39
|97.0274
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BDFBTQ78
|20975000.000
|1198450642.46
|57.1371
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BYWQWR46
|12100000.000
|838630360.85
|69.3083
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1278862790.07
|104.3970
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BDS67326
|2496000.000
|171453151.81
|68.6912
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|383988566.21
|63.9981
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|156717330.70
|36.4459
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BMC38736
|58050000.000
|3743437897.72
|64.4864
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|84622313.00
|6.8244
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-02
|IE00BMDKNW35
|46450000.000
|581898654.24
|12.5274
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-02
|IE0000H445G8
|470000.000
|8111792.21
|17.2591
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-02
|IE0002PG6CA6
|43450000.000
|645130651.87
|14.8477
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-02
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11489494.59
|21.6783
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-02
|IE000YU9K6K2
|9540000.000
|673822074.21
|70.6312
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-02
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16577630.07
|22.4022
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-02
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13022107.99
|26.3073
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-02
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9323994.12
|20.7200
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-02
|IE000M7V94E1
|29620000.000
|1681380129.17
|56.7650
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-02
|IE000NXF88S1
|1570000.000
|37554381.24
|23.9200
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-02
|IE000YYE6WK5
|119300000.000
|7431147371.79
|62.2896
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-02
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63376972.40
|24.6220
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-02
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44024340.94
|25.1568
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-02
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13184401.61
|23.9716
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-02
|IE0007Y8Y157
|19500000.000
|495718915.36
|25.4215
