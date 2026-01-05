Anzeige
Mehr »
Montag, 05.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
05.01.26 | 08:16
50,000 Euro
+2,23 % +1,09
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
49,62050,1808:17
49,61550,0908:17
PR Newswire
05.01.2026 08:06 Uhr
48 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 05

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-02 IE00BF541080 311000.000 41721115.26 134.1515
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-02 IE00BF540Z61 851000.000 62305925.22 73.2150
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-02 IE00BQQP9F84 35800000.000 3473582172.39 97.0274
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-02 IE00BDFBTQ78 20975000.000 1198450642.46 57.1371
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-02 IE00BYWQWR46 12100000.000 838630360.85 69.3083
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-02 IE00BQQP9G91 12250000.000 1278862790.07 104.3970
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-02 IE00BDS67326 2496000.000 171453151.81 68.6912
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-02 IE00BQQP9H09 6000000.000 383988566.21 63.9981
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-02 IE00BL0BMZ89 4300000.000 156717330.70 36.4459
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-02 IE00BMC38736 58050000.000 3743437897.72 64.4864
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-02 IE00BMDH1538 12400000.000 84622313.00 6.8244
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-02 IE00BMDKNW35 46450000.000 581898654.24 12.5274
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-02 IE0000H445G8 470000.000 8111792.21 17.2591
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-02 IE0002PG6CA6 43450000.000 645130651.87 14.8477
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-02 IE0005B8WVT6 530000.000 11489494.59 21.6783
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-02 IE000YU9K6K2 9540000.000 673822074.21 70.6312
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-02 IE000B9PQW54 740000.000 16577630.07 22.4022
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-02 IE0001J5A2T9 495000.000 13022107.99 26.3073
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-02 IE0005TF96I9 450000.000 9323994.12 20.7200
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-02 IE000M7V94E1 29620000.000 1681380129.17 56.7650
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-02 IE000NXF88S1 1570000.000 37554381.24 23.9200
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-02 IE000YYE6WK5 119300000.000 7431147371.79 62.2896
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-02 IE000J6CHW80 2574000.000 63376972.40 24.6220
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-02 IE0007I99HX7 1750000.000 44024340.94 25.1568
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-02 IE000SBU19F7 550000.000 13184401.61 23.9716
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-02 IE0007Y8Y157 19500000.000 495718915.36 25.4215

© 2026 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.