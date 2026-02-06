VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, February 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BF541080
|311000.000
|42328978.60
|136.1060
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55383829.32
|74.2411
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BQQP9F84
|37200000.000
|3908225606.94
|105.0598
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BDFBTQ78
|27625000.000
|1752770856.88
|63.4487
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BYWQWR46
|11900000.000
|735862421.76
|61.8372
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BQQP9G91
|12000000.000
|1348702788.03
|112.3919
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BDS67326
|2736000.000
|191261950.85
|69.9057
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|386402691.92
|63.8682
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BL0BMZ89
|4550000.000
|168352577.48
|37.0006
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BMC38736
|63450000.000
|4252553421.21
|67.0221
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|93973788.45
|7.3417
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-05
|IE00BMDKNW35
|47150000.000
|463132553.37
|9.8225
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-05
|IE0000H445G8
|470000.000
|8298133.42
|17.6556
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-05
|IE0002PG6CA6
|64450000.000
|1050865351.36
|16.3051
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-05
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11956834.24
|22.5601
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-05
|IE000YU9K6K2
|11790000.000
|899261594.81
|76.2732
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-05
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15812117.05
|21.3677
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-05
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14248134.11
|28.2141
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-05
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11188745.79
|20.3432
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-05
|IE000M7V94E1
|34620000.000
|2126198751.14
|61.4153
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-05
|IE000NXF88S1
|4870000.000
|137618463.60
|28.2584
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-05
|IE000YYE6WK5
|124700000.000
|8329180909.89
|66.7938
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-05
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63782789.66
|24.7796
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-05
|IE0007I99HX7
|1950000.000
|49139065.33
|25.1995
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-05
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16809975.53
|24.0143
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-05
|IE0007Y8Y157
|21450000.000
|518601831.18
|24.1772
