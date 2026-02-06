Anzeige
Mehr »
Freitag, 06.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste Durchbruch? Warum dieses Projekt Investoren aufhorchen lässt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
06.02.26 | 08:09
52,97 Euro
-0,56 % -0,30
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
53,0053,4308:15
53,0553,4808:15
PR Newswire
06.02.2026 08:06 Uhr
67 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 06

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-05 IE00BF541080 311000.000 42328978.60 136.1060
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-05 IE00BF540Z61 746000.000 55383829.32 74.2411
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-05 IE00BQQP9F84 37200000.000 3908225606.94 105.0598
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-05 IE00BDFBTQ78 27625000.000 1752770856.88 63.4487
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-05 IE00BYWQWR46 11900000.000 735862421.76 61.8372
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-05 IE00BQQP9G91 12000000.000 1348702788.03 112.3919
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-05 IE00BDS67326 2736000.000 191261950.85 69.9057
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-05 IE00BQQP9H09 6050000.000 386402691.92 63.8682
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-05 IE00BL0BMZ89 4550000.000 168352577.48 37.0006
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-05 IE00BMC38736 63450000.000 4252553421.21 67.0221
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-05 IE00BMDH1538 12800000.000 93973788.45 7.3417
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-05 IE00BMDKNW35 47150000.000 463132553.37 9.8225
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-05 IE0000H445G8 470000.000 8298133.42 17.6556
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-05 IE0002PG6CA6 64450000.000 1050865351.36 16.3051
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-05 IE0005B8WVT6 530000.000 11956834.24 22.5601
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-05 IE000YU9K6K2 11790000.000 899261594.81 76.2732
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-05 IE000B9PQW54 740000.000 15812117.05 21.3677
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-05 IE0001J5A2T9 505000.000 14248134.11 28.2141
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-05 IE0005TF96I9 550000.000 11188745.79 20.3432
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-05 IE000M7V94E1 34620000.000 2126198751.14 61.4153
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-05 IE000NXF88S1 4870000.000 137618463.60 28.2584
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-05 IE000YYE6WK5 124700000.000 8329180909.89 66.7938
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-05 IE000J6CHW80 2574000.000 63782789.66 24.7796
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-05 IE0007I99HX7 1950000.000 49139065.33 25.1995
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-05 IE000SBU19F7 700000.000 16809975.53 24.0143
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-05 IE0007Y8Y157 21450000.000 518601831.18 24.1772

© 2026 PR Newswire
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.