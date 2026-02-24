VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BF541080
|315000.000
|43147878.92
|136.9774
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55832627.90
|74.8427
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BQQP9F84
|39000000.000
|4839578354.52
|124.0918
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BDFBTQ78
|29025000.000
|2063327193.90
|71.0879
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BYWQWR46
|11650000.000
|712260951.13
|61.1383
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BQQP9G91
|12300000.000
|1646940559.77
|133.8976
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BDS67326
|3192000.000
|225410600.47
|70.6174
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|388265498.87
|64.1761
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BL0BMZ89
|4650000.000
|174910147.09
|37.6151
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BMC38736
|65650000.000
|4760399402.22
|72.5118
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BMDH1538
|12950000.000
|101279550.03
|7.8208
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-02-23
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|503759842.41
|10.7641
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-02-23
|IE0000H445G8
|470000.000
|8289932.19
|17.6382
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-02-23
|IE0002PG6CA6
|68550000.000
|1204033636.00
|17.5643
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-02-23
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|12052954.86
|22.7414
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-02-23
|IE000YU9K6K2
|12240000.000
|984870237.90
|80.4633
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-02-23
|IE000B9PQW54
|740000.000
|15691436.86
|21.2046
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-02-23
|IE0001J5A2T9
|505000.000
|14747695.41
|29.2034
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-02-23
|IE0005TF96I9
|550000.000
|11326207.78
|20.5931
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-02-23
|IE000M7V94E1
|35720000.000
|2325000027.53
|65.0896
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-02-23
|IE000NXF88S1
|7470000.000
|238125194.72
|31.8775
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-02-23
|IE000YYE6WK5
|126300000.000
|8786462948.79
|69.5682
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-02-23
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|64450715.08
|25.0391
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-02-23
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44735632.87
|25.5632
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-02-23
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16891423.10
|24.1306
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-02-23
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|525596175.51
|24.1653
© 2026 PR Newswire