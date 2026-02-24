Anzeige
Dienstag, 24.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
24.02.26 | 08:51
60,23 Euro
-0,84 % -0,51
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
24.02.2026 08:06 Uhr
86 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 24

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-23 IE00BF541080 315000.000 43147878.92 136.9774
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-23 IE00BF540Z61 746000.000 55832627.90 74.8427
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-02-23 IE00BQQP9F84 39000000.000 4839578354.52 124.0918
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-02-23 IE00BDFBTQ78 29025000.000 2063327193.90 71.0879
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-02-23 IE00BYWQWR46 11650000.000 712260951.13 61.1383
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-02-23 IE00BQQP9G91 12300000.000 1646940559.77 133.8976
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-02-23 IE00BDS67326 3192000.000 225410600.47 70.6174
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-02-23 IE00BQQP9H09 6050000.000 388265498.87 64.1761
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-02-23 IE00BL0BMZ89 4650000.000 174910147.09 37.6151
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-02-23 IE00BMC38736 65650000.000 4760399402.22 72.5118
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-02-23 IE00BMDH1538 12950000.000 101279550.03 7.8208
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-02-23 IE00BMDKNW35 46800000.000 503759842.41 10.7641
VanEck New China UCITS ETF 2026-02-23 IE0000H445G8 470000.000 8289932.19 17.6382
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-02-23 IE0002PG6CA6 68550000.000 1204033636.00 17.5643
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-02-23 IE0005B8WVT6 530000.000 12052954.86 22.7414
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-02-23 IE000YU9K6K2 12240000.000 984870237.90 80.4633
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-02-23 IE000B9PQW54 740000.000 15691436.86 21.2046
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-02-23 IE0001J5A2T9 505000.000 14747695.41 29.2034
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-02-23 IE0005TF96I9 550000.000 11326207.78 20.5931
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-02-23 IE000M7V94E1 35720000.000 2325000027.53 65.0896
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-02-23 IE000NXF88S1 7470000.000 238125194.72 31.8775
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-02-23 IE000YYE6WK5 126300000.000 8786462948.79 69.5682
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-02-23 IE000J6CHW80 2574000.000 64450715.08 25.0391
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-02-23 IE0007I99HX7 1750000.000 44735632.87 25.5632
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-02-23 IE000SBU19F7 700000.000 16891423.10 24.1306
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-02-23 IE0007Y8Y157 21750000.000 525596175.51 24.1653

© 2026 PR Newswire
