Montag, 16.03.2026
Von der Entdeckung zu 1,7 Mrd. US-Dollar: Das SilverCrest-Playbook!
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
16.03.26 | 08:27
31,020 Euro
+0,32 % +0,100
PR Newswire
16.03.2026 08:30 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, March 16

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-13 IE00BF541080 343000.000 46478242.69 135.5051
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-13 IE00BF540Z61 746000.000 54550323.56 73.1238
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-03-13 IE00BQQP9F84 39450000.000 4187379452.03 106.1440
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-03-13 IE00BDFBTQ78 30225000.000 1913393039.44 63.3050
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-03-13 IE00BYWQWR46 11450000.000 699388164.83 61.0819
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-03-13 IE00BQQP9G91 11850000.000 1365831519.00 115.2600
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-03-13 IE00BDS67326 3434000.000 232146763.63 67.6024
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-03-13 IE00BQQP9H09 5950000.000 357485948.63 60.0817
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-03-13 IE00BL0BMZ89 4800000.000 169862181.41 35.3880
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-03-13 IE00BMC38736 66450000.000 4524642146.04 68.0909
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-03-13 IE00BMDH1538 12850000.000 99405712.37 7.7359
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-03-13 IE00BMDKNW35 45950000.000 530265251.82 11.5400
VanEck New China UCITS ETF 2026-03-13 IE0000H445G8 470000.000 7995035.75 17.0107
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-03-13 IE0002PG6CA6 69750000.000 1242550003.91 17.8143
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-03-13 IE0005B8WVT6 530000.000 11621144.71 21.9267
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-03-13 IE000YU9K6K2 12590000.000 1018008476.10 80.8585
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-03-13 IE000B9PQW54 620000.000 12404936.79 20.0080
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-03-13 IE0001J5A2T9 605000.000 16707977.90 27.6165
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-03-13 IE0005TF96I9 550000.000 10408321.22 18.9242
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-03-13 IE000M7V94E1 36220000.000 2143360871.19 59.1762
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-03-13 IE000NXF88S1 8570000.000 261821856.04 30.5510
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-03-13 IE000YYE6WK5 128850000.000 9196426917.54 71.3731
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-03-13 IE000J6CHW80 2724000.000 66481801.72 24.4059
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-03-13 IE0007I99HX7 1750000.000 41864522.98 23.9226
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-03-13 IE000SBU19F7 700000.000 16099954.20 22.9999
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-03-13 IE0007Y8Y157 21750000.000 510093817.19 23.4526

© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.