VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, March 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BF541080
|343000.000
|46478242.69
|135.5051
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54550323.56
|73.1238
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BQQP9F84
|39450000.000
|4187379452.03
|106.1440
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BDFBTQ78
|30225000.000
|1913393039.44
|63.3050
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BYWQWR46
|11450000.000
|699388164.83
|61.0819
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BQQP9G91
|11850000.000
|1365831519.00
|115.2600
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BDS67326
|3434000.000
|232146763.63
|67.6024
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|357485948.63
|60.0817
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|169862181.41
|35.3880
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BMC38736
|66450000.000
|4524642146.04
|68.0909
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BMDH1538
|12850000.000
|99405712.37
|7.7359
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-13
|IE00BMDKNW35
|45950000.000
|530265251.82
|11.5400
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-13
|IE0000H445G8
|470000.000
|7995035.75
|17.0107
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-13
|IE0002PG6CA6
|69750000.000
|1242550003.91
|17.8143
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-13
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11621144.71
|21.9267
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-13
|IE000YU9K6K2
|12590000.000
|1018008476.10
|80.8585
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-13
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12404936.79
|20.0080
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-13
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16707977.90
|27.6165
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-13
|IE0005TF96I9
|550000.000
|10408321.22
|18.9242
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-13
|IE000M7V94E1
|36220000.000
|2143360871.19
|59.1762
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-13
|IE000NXF88S1
|8570000.000
|261821856.04
|30.5510
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-13
|IE000YYE6WK5
|128850000.000
|9196426917.54
|71.3731
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-13
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66481801.72
|24.4059
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-13
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|41864522.98
|23.9226
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-13
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16099954.20
|22.9999
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-13
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|510093817.19
|23.4526
