VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BF541080
|343000.000
|45952103.18
|133.9711
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54115130.13
|72.5404
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BQQP9F84
|38900000.000
|3769580629.62
|96.9044
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BDFBTQ78
|29375000.000
|1751335675.49
|59.6199
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BYWQWR46
|11200000.000
|656214741.22
|58.5906
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BDS67326
|3454000.000
|231360846.16
|66.9835
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|338582685.90
|57.8774
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|161087356.55
|33.5599
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BMC38736
|68050000.000
|4463904498.43
|65.5974
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BMDH1538
|12800000.000
|94962019.15
|7.4189
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-27
|IE00BMDKNW35
|45700000.000
|472491291.56
|10.3390
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-27
|IE0000H445G8
|470000.000
|7643406.58
|16.2626
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-27
|IE0002PG6CA6
|71550000.000
|1228062173.66
|17.1637
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-27
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12454325.08
|21.4730
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-27
|IE000YU9K6K2
|13140000.000
|1067413540.69
|81.2339
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-27
|IE000B9PQW54
|620000.000
|11991237.56
|19.3407
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-27
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|14881442.22
|26.8134
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-27
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10414961.08
|18.2719
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-27
|IE000M7V94E1
|38070000.000
|2126139580.74
|55.8482
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-27
|IE000NXF88S1
|9720000.000
|330980752.66
|34.0515
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-27
|IE000YYE6WK5
|129550000.000
|8531070280.56
|65.8516
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-27
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|65610715.15
|24.0862
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-27
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|38927273.15
|22.8984
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-27
|IE000SBU19F7
|700000.000
|15877086.81
|22.6816
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-27
|IE0007Y8Y157
|21700000.000
|476245327.01
|21.9468
