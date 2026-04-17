VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BF541080
|343000.000
|47088902.00
|137.2854
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56093359.70
|75.1922
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BQQP9F84
|36950000.000
|4081000069.20
|110.4466
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BDFBTQ78
|30025000.000
|2063815057.53
|68.7366
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BYWQWR46
|11150000.000
|699230395.81
|62.7112
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BQQP9G91
|11900000.000
|1419590731.10
|119.2933
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BDS67326
|3514000.000
|245372273.63
|69.8271
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|360669024.37
|61.6528
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|177418572.98
|36.9622
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BMC38736
|68900000.000
|5548678505.77
|80.5323
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BMDH1538
|12700000.000
|112884847.11
|8.8886
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-04-16
|IE00BMDKNW35
|47300000.000
|619420100.05
|13.0956
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-04-16
|IE0000H445G8
|420000.000
|7213368.57
|17.1747
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-04-16
|IE0002PG6CA6
|72050000.000
|1448180902.85
|20.0997
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-04-16
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12626722.16
|21.7702
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-04-16
|IE000YU9K6K2
|14540000.000
|1526807742.38
|105.0074
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-04-16
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12757318.81
|20.5763
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-04-16
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15566476.88
|28.0477
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-04-16
|IE0005TF96I9
|580000.000
|10997853.25
|18.9618
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-04-16
|IE000M7V94E1
|40420000.000
|2535261173.63
|62.7229
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-04-16
|IE000NXF88S1
|10420000.000
|348273965.77
|33.4236
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-04-16
|IE000YYE6WK5
|129850000.000
|9107569157.77
|70.1392
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-04-16
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|67912169.78
|24.9310
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-04-16
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40543818.44
|24.5720
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-04-16
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16859501.91
|24.0850
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-04-16
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|583901282.83
|26.8460
