VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BF541080
|343000.000
|47380206.90
|138.1347
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56374825.53
|75.5695
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BQQP9F84
|36900000.000
|4051724340.81
|109.8028
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|2083463437.69
|69.6228
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BYWQWR46
|10750000.000
|642033440.04
|59.7240
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BQQP9G91
|11750000.000
|1388065253.04
|118.1332
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BDS67326
|3740000.000
|259812362.38
|69.4685
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|344271969.54
|60.3986
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173407529.23
|36.1266
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BMC38736
|71500000.000
|7536481871.05
|105.4053
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BMDH1538
|15600000.000
|180281269.95
|11.5565
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-11
|IE00BMDKNW35
|48650000.000
|759457066.77
|15.6106
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-11
|IE0000H445G8
|420000.000
|7337792.48
|17.4709
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-11
|IE0002PG6CA6
|76000000.000
|1607909980.80
|21.1567
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-11
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12961805.75
|22.3479
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-11
|IE000YU9K6K2
|17440000.000
|1930412072.45
|110.6888
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-11
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12775391.48
|19.9615
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-11
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15721860.27
|28.3277
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-11
|IE0005TF96I9
|630000.000
|10632314.42
|16.8767
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-11
|IE000M7V94E1
|43520000.000
|2843302001.81
|65.3332
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-11
|IE000NXF88S1
|10020000.000
|352550185.24
|35.1846
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-11
|IE000YYE6WK5
|129550000.000
|8163750214.86
|63.0162
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-11
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66530625.57
|24.8806
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-11
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40084494.64
|24.2936
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-11
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13604728.03
|24.7359
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-11
|IE0007Y8Y157
|22950000.000
|698394229.17
|30.4311
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-11
|IE000QYDXKV5
|150000.000
|2977747.84
|19.8517
