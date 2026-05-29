VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, May 29
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BF541080
|343000.000
|47399507.54
|138.1910
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56326843.61
|75.5052
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BQQP9F84
|36750000.000
|3606598291.24
|98.1387
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1971760490.82
|65.8901
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|612661893.05
|58.6279
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BQQP9G91
|11650000.000
|1220902517.75
|104.7985
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BDS67326
|3806000.000
|263159578.53
|69.1433
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|355899972.35
|62.4386
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173854496.65
|36.2197
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BMC38736
|74800000.000
|8276450069.52
|110.6477
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BMDH1538
|16650000.000
|208243516.22
|12.5071
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-28
|IE00BMDKNW35
|46100000.000
|742668746.82
|16.1100
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-28
|IE0000H445G8
|420000.000
|6981490.42
|16.6226
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-28
|IE0002PG6CA6
|79500000.000
|1549447519.55
|19.4899
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-28
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13108797.33
|22.6014
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-28
|IE000YU9K6K2
|21490000.000
|2973055008.71
|138.3460
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-28
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13587144.64
|20.5866
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-28
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15409779.56
|27.7654
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-28
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11038692.19
|17.5217
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-28
|IE000M7V94E1
|44470000.000
|2653794823.71
|59.6761
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-28
|IE000NXF88S1
|9920000.000
|339444687.01
|34.2182
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-28
|IE000YYE6WK5
|127650000.000
|8516258129.19
|66.7157
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-28
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66658019.36
|24.9282
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-28
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|39973301.25
|24.9833
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-28
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13775920.19
|25.0471
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-28
|IE0007Y8Y157
|25350000.000
|839860323.32
|33.1306
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-28
|IE000QYDXKV5
|250000.000
|4952855.87
|19.8114
