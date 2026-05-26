VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 26
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BF541080
|343000.000
|47182945.63
|137.5596
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55965070.02
|75.0202
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BQQP9F84
|37100000.000
|3573429902.59
|96.3189
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1924470212.70
|64.3098
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BYWQWR46
|10550000.000
|622280967.91
|58.9840
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BQQP9G91
|11750000.000
|1208183645.85
|102.8241
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BDS67326
|3806000.000
|261290485.02
|68.6523
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|351948231.18
|61.7453
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|174123047.23
|36.2756
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BMC38736
|73250000.000
|7674896538.94
|104.7767
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BMDH1538
|16400000.000
|198666909.44
|12.1138
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-22
|IE00BMDKNW35
|46800000.000
|702269945.20
|15.0058
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-22
|IE0000H445G8
|420000.000
|7023628.13
|16.7229
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-22
|IE0002PG6CA6
|77900000.000
|1475828544.19
|18.9452
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-22
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13000743.27
|22.4151
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-22
|IE000YU9K6K2
|19490000.000
|2422008395.60
|124.2693
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-22
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12766960.30
|19.9484
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-22
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15371322.20
|27.6961
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-22
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11307609.54
|17.9486
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-22
|IE000M7V94E1
|44120000.000
|2596025197.22
|58.8401
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-22
|IE000NXF88S1
|10070000.000
|363720653.51
|36.1192
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-22
|IE000YYE6WK5
|128150000.000
|8103209950.65
|63.2322
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-22
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66356331.26
|24.8154
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-22
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|39715729.89
|24.8223
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-22
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13663392.87
|24.8425
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-22
|IE0007Y8Y157
|23800000.000
|771275650.59
|32.4065
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-22
|IE000QYDXKV5
|250000.000
|4999008.60
|19.9960
