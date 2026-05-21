Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 21.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bewertet mit 8$ - Preis:139$: Peer-Übernahmen brachten Anlegern dreistellige Gewinne
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
20.05.26 | 15:45
64,63 Euro
-0,26 % -0,17
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
64,3565,2508:28
64,3465,2507:31
PR Newswire
21.05.2026 08:06 Uhr
110 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 21

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-20 IE00BF541080 343000.000 47137216.58 137.4263
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-20 IE00BF540Z61 746000.000 55857767.94 74.8764
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-05-20 IE00BQQP9F84 37350000.000 3638228232.24 97.4091
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-05-20 IE00BDFBTQ78 29925000.000 1904498690.10 63.6424
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-05-20 IE00BYWQWR46 10550000.000 626227494.49 59.3581
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-05-20 IE00BQQP9G91 11750000.000 1220609144.06 103.8816
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-05-20 IE00BDS67326 3806000.000 260549080.31 68.4575
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-05-20 IE00BQQP9H09 5700000.000 347068169.31 60.8892
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-05-20 IE00BL0BMZ89 4800000.000 173546150.22 36.1554
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-05-20 IE00BMC38736 73150000.000 7478386195.96 102.2336
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-05-20 IE00BMDH1538 16400000.000 176402905.56 10.7563
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-05-20 IE00BMDKNW35 46950000.000 677975674.15 14.4404
VanEck New China UCITS ETF 2026-05-20 IE0000H445G8 420000.000 7094068.54 16.8906
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-05-20 IE0002PG6CA6 78150000.000 1441407528.06 18.4441
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-05-20 IE0005B8WVT6 580000.000 12948857.75 22.3256
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-05-20 IE000YU9K6K2 19140000.000 2257745849.15 117.9596
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-05-20 IE000B9PQW54 640000.000 12750310.31 19.9224
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-05-20 IE0001J5A2T9 555000.000 15202173.77 27.3913
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-05-20 IE0005TF96I9 630000.000 11349247.25 18.0147
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-05-20 IE000M7V94E1 43870000.000 2477126415.88 56.4652
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-05-20 IE000NXF88S1 10070000.000 370023990.21 36.7452
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-05-20 IE000YYE6WK5 128400000.000 8008432985.45 62.3710
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-20 IE000J6CHW80 2674000.000 66101870.12 24.7202
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-05-20 IE0007I99HX7 1600000.000 39298496.09 24.5616
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-05-20 IE000SBU19F7 550000.000 13459550.52 24.4719
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-05-20 IE0007Y8Y157 23650000.000 696831999.82 29.4644
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-05-20 IE000QYDXKV5 250000.000 4998377.29 19.9935
© 2026 PR Newswire
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.