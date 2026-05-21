VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, May 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BF541080
|343000.000
|47137216.58
|137.4263
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BF540Z61
|746000.000
|55857767.94
|74.8764
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BQQP9F84
|37350000.000
|3638228232.24
|97.4091
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|1904498690.10
|63.6424
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BYWQWR46
|10550000.000
|626227494.49
|59.3581
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BQQP9G91
|11750000.000
|1220609144.06
|103.8816
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BDS67326
|3806000.000
|260549080.31
|68.4575
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|347068169.31
|60.8892
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|173546150.22
|36.1554
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BMC38736
|73150000.000
|7478386195.96
|102.2336
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BMDH1538
|16400000.000
|176402905.56
|10.7563
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-20
|IE00BMDKNW35
|46950000.000
|677975674.15
|14.4404
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-20
|IE0000H445G8
|420000.000
|7094068.54
|16.8906
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-20
|IE0002PG6CA6
|78150000.000
|1441407528.06
|18.4441
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-20
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12948857.75
|22.3256
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-20
|IE000YU9K6K2
|19140000.000
|2257745849.15
|117.9596
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-20
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12750310.31
|19.9224
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-20
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15202173.77
|27.3913
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-20
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11349247.25
|18.0147
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-20
|IE000M7V94E1
|43870000.000
|2477126415.88
|56.4652
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-20
|IE000NXF88S1
|10070000.000
|370023990.21
|36.7452
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-20
|IE000YYE6WK5
|128400000.000
|8008432985.45
|62.3710
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-20
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66101870.12
|24.7202
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-20
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|39298496.09
|24.5616
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-20
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13459550.52
|24.4719
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-20
|IE0007Y8Y157
|23650000.000
|696831999.82
|29.4644
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-20
|IE000QYDXKV5
|250000.000
|4998377.29
|19.9935
