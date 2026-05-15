VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BF541080
|343000.000
|47331792.98
|137.9936
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56215211.28
|75.3555
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BQQP9F84
|37400000.000
|3986676644.12
|106.5956
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|2071738990.04
|69.2310
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BYWQWR46
|10750000.000
|641321800.63
|59.6578
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BQQP9G91
|11800000.000
|1374656262.46
|116.4963
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BDS67326
|3770000.000
|260688121.12
|69.1480
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|342052846.55
|60.0093
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172741976.12
|35.9879
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BMC38736
|72550000.000
|7603923875.10
|104.8094
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BMDH1538
|16300000.000
|189291947.78
|11.6130
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-14
|IE00BMDKNW35
|47900000.000
|754973998.05
|15.7615
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-14
|IE0000H445G8
|420000.000
|7224036.54
|17.2001
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-14
|IE0002PG6CA6
|77100000.000
|1531666554.38
|19.8660
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-14
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13043612.83
|22.4890
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-14
|IE000YU9K6K2
|17990000.000
|2086507343.59
|115.9815
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-14
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12591755.67
|19.6746
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-14
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15834025.60
|28.5298
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-14
|IE0005TF96I9
|630000.000
|10814519.09
|17.1659
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-14
|IE000M7V94E1
|43770000.000
|2663064327.52
|60.8422
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-14
|IE000NXF88S1
|9920000.000
|357980351.73
|36.0867
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-14
|IE000YYE6WK5
|128850000.000
|8041407507.47
|62.4091
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-14
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66420216.72
|24.8393
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-14
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|39948851.44
|24.2114
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-14
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13495955.87
|24.5381
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-14
|IE0007Y8Y157
|23150000.000
|701005515.38
|30.2810
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-14
|IE000QYDXKV5
|150000.000
|2970742.99
|19.8050
