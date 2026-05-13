Kann Inspiration Mining die nächste 1.000 % Chance werden? Das Bohrprogramm startet in wenigen Tagen
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
12.05.26 | 13:06
30,535 Euro
-0,46 % -0,140
30,720 30,815 08:45
30,720 30,815 08:45
PR Newswire
13.05.2026 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, May 13

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-12 IE00BF541080 343000.000 47316715.33 137.9496
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-12 IE00BF540Z61 746000.000 56182668.17 75.3119
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-05-12 IE00BQQP9F84 37250000.000 4082653706.48 109.6014
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-05-12 IE00BDFBTQ78 29925000.000 2082935865.83 69.6052
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-05-12 IE00BYWQWR46 10750000.000 635558259.06 59.1217
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-05-12 IE00BQQP9G91 11750000.000 1400903653.05 119.2258
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-05-12 IE00BDS67326 3770000.000 260560381.67 69.1142
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-05-12 IE00BQQP9H09 5700000.000 343284944.96 60.2254
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-05-12 IE00BL0BMZ89 4800000.000 172436349.01 35.9242
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-05-12 IE00BMC38736 71550000.000 7322638875.88 102.3430
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-05-12 IE00BMDH1538 15600000.000 175613727.05 11.2573
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-05-12 IE00BMDKNW35 48300000.000 737878424.59 15.2770
VanEck New China UCITS ETF 2026-05-12 IE0000H445G8 420000.000 7279436.71 17.3320
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-05-12 IE0002PG6CA6 76500000.000 1606608739.11 21.0014
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-05-12 IE0005B8WVT6 580000.000 13121847.17 22.6239
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-05-12 IE000YU9K6K2 17540000.000 1932207333.55 110.1601
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-05-12 IE000B9PQW54 640000.000 12883052.52 20.1298
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-05-12 IE0001J5A2T9 555000.000 15709227.62 28.3049
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-05-12 IE0005TF96I9 630000.000 10849489.61 17.2214
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-05-12 IE000M7V94E1 43720000.000 2756484994.11 63.0486
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-05-12 IE000NXF88S1 10020000.000 358020769.35 35.7306
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-05-12 IE000YYE6WK5 129550000.000 8112324762.55 62.6193
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-05-12 IE000J6CHW80 2674000.000 66315736.77 24.8002
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-05-12 IE0007I99HX7 1650000.000 40031948.45 24.2618
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-05-12 IE000SBU19F7 550000.000 13553157.54 24.6421
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-05-12 IE0007Y8Y157 22950000.000 682826266.98 29.7528
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-05-12 IE000QYDXKV5 150000.000 2964522.76 19.7635
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.