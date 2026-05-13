VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BF541080
|343000.000
|47316715.33
|137.9496
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56182668.17
|75.3119
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BQQP9F84
|37250000.000
|4082653706.48
|109.6014
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|2082935865.83
|69.6052
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BYWQWR46
|10750000.000
|635558259.06
|59.1217
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BQQP9G91
|11750000.000
|1400903653.05
|119.2258
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BDS67326
|3770000.000
|260560381.67
|69.1142
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|343284944.96
|60.2254
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|172436349.01
|35.9242
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BMC38736
|71550000.000
|7322638875.88
|102.3430
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BMDH1538
|15600000.000
|175613727.05
|11.2573
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-12
|IE00BMDKNW35
|48300000.000
|737878424.59
|15.2770
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-12
|IE0000H445G8
|420000.000
|7279436.71
|17.3320
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-12
|IE0002PG6CA6
|76500000.000
|1606608739.11
|21.0014
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-12
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|13121847.17
|22.6239
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-12
|IE000YU9K6K2
|17540000.000
|1932207333.55
|110.1601
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-12
|IE000B9PQW54
|640000.000
|12883052.52
|20.1298
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-12
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15709227.62
|28.3049
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-12
|IE0005TF96I9
|630000.000
|10849489.61
|17.2214
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-12
|IE000M7V94E1
|43720000.000
|2756484994.11
|63.0486
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-12
|IE000NXF88S1
|10020000.000
|358020769.35
|35.7306
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-12
|IE000YYE6WK5
|129550000.000
|8112324762.55
|62.6193
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-12
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66315736.77
|24.8002
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-12
|IE0007I99HX7
|1650000.000
|40031948.45
|24.2618
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-12
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13553157.54
|24.6421
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-12
|IE0007Y8Y157
|22950000.000
|682826266.98
|29.7528
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-12
|IE000QYDXKV5
|150000.000
|2964522.76
|19.7635
