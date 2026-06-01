VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, June 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BF541080
|343000.000
|47451214.92
|138.3417
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BF540Z61
|746000.000
|56466312.84
|75.6921
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BQQP9F84
|36800000.000
|3712171273.48
|100.8742
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BDFBTQ78
|29925000.000
|2007824986.93
|67.0952
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BYWQWR46
|10450000.000
|615977458.66
|58.9452
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BQQP9G91
|11550000.000
|1259355262.50
|109.0351
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BDS67326
|3806000.000
|264092588.88
|69.3885
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|356733321.43
|62.5848
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|174978073.56
|36.4538
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BMC38736
|75050000.000
|8322018750.97
|110.8863
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BMDH1538
|16650000.000
|205155385.48
|12.3216
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-05-29
|IE00BMDKNW35
|46100000.000
|739409156.02
|16.0392
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-05-29
|IE0000H445G8
|420000.000
|7005145.03
|16.6789
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-05-29
|IE0002PG6CA6
|79500000.000
|1547351007.34
|19.4635
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-05-29
|IE0005B8WVT6
|580000.000
|12941117.63
|22.3123
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000YU9K6K2
|22540000.000
|2990665918.78
|132.6826
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000B9PQW54
|660000.000
|13728862.30
|20.8013
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-05-29
|IE0001J5A2T9
|555000.000
|15300145.61
|27.5678
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-05-29
|IE0005TF96I9
|630000.000
|11045583.72
|17.5327
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000M7V94E1
|44470000.000
|2687242268.82
|60.4282
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000NXF88S1
|9670000.000
|329891049.81
|34.1149
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000YYE6WK5
|127650000.000
|8509347776.16
|66.6616
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000J6CHW80
|2674000.000
|66794991.59
|24.9794
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-05-29
|IE0007I99HX7
|1600000.000
|40285540.53
|25.1785
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13792614.02
|25.0775
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-05-29
|IE0007Y8Y157
|25600000.000
|858458466.97
|33.5335
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000QYDXKV5
|350000.000
|6955670.43
|19.8733
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-05-29
|IE000YYVSM16
|250000.000
|4873425.00
|19.4937
